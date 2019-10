Der giftigste Pilz der Welt wurde zum 1. Mal in Australien gefunden

Link zum Original-KURIER-Artikel



Der giftigste Pilz der Welt ist zum ersten Mal

in Australien gefunden worden.

Der Pilz kommt sonst nur in Japan und Korea vor.

Sein Name ist grellroter Schlauchpilz.



Der grellrote Schlauchpilz ist der einzige Pilz der Welt,

bei dem der Mensch die Giftstoffe auch über

die Haut aufnehmen kann.

Das heißt, die Giftstoffe können schon

beim berühren vom Pilz, in den Körper kommen.



Wenn man den Pilz isst oder berührt,

muss man zuerst Erbrechen,

man bekommt Durchfall und Fieber

und man ist benommen.

Wenn Betroffene nicht von einem Arzt behandelt werden,

kann das schlimme Folgen haben.

Eine Vergiftung mit dem grellroten

Schlauchpilz kann sogar zum Tod führen.

In Japan und Korea sind schon mehrere

Menschen daran gestorben.

Sie verwechselten den grellroten Schlauchpilz

mit einem essbaren Pilz.