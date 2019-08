Dengue-Fieber: Was Urlauber über die Krankheit wissen sollten

Link zum Original-KURIER-Artikel

In einigen Ländern ist zurzeit die Gefahr hoch,

am Dengue-Fieber zu erkranken.

Urlauber sollten deshalb mehr darüber wissen.

Dass ein Mensch am Dengue-Fieber

erkrankt ist, merkt man nur selten.

Es gibt keine Anzeichen auf die Krankheit.

Im schlimmsten Fall kann das Dengue-Fieber

aber zum Tod führen, wenn man nicht schnell

genug behandelt wird.



Durch die vielen Todes-Fälle an Dengue-Fieber

wurde zum Beispiel in den Philippinen

bereits ein Notstand erklärt.

Die Philippinen befinden sich in Südost-Asien und

sind eines der Länder, wo die Krankheit oft ausbricht.

Andere Orte, wo das Dengue-Fieber auftreten kann,

sind unter anderem Amerika und Afrika.

Urlauber sind weltweit ebenfalls immer

öfter von der Krankheit betroffen.

Das Dengue-Fieber wird von Mücken übertragen.

Am besten kann man sich vor der

Krankheit mit Mücken-Spray schützen.

Weil die Mücken am Tag und in der Nacht aktiv sind,

sollte man sich auch während dem Tag

mit Mücken-Spray einschmieren.

In Gebieten, wo eine hohe Krankheits-Gefahr

besteht, sollte man unter Netzen schlafen.



In Europa ist zwar bereits ein Impf-Stoff gegen

das Dengue-Fieber zugelassen.

Der Impf-Stoff ist allerdings noch nicht

für Urlauber geeignet, weil er nicht genügend schützt

und man trotzdem das Dengue-Fieber bekommen kann.