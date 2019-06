Demonstration in Tschechien gegen Regierungs-Chef Babiš

Link zum Original-KURIER-Artikel

Andrej Babiš ist seit dem 13. Dezember 2017

der Regierungs-Chef von Tschechien.

Tschechien ist ein Land in Mittel-Europa.

Andrej Babiš ist Milliardär.

Ein Milliardär ist eine sehr reiche Person.

Andrej Babiš gründete nämlich

im Jahr 1993 die Firma „ Agrofert“.

In den Jahren 2004 bis zum Jahr 2015 erhielt seine Firma

insgesamt 252 Millionen Euro Fördergelder von der EU.

Andrej Babiš wird vorgeworfen,

dass das nicht erlaubt war.

Seit Anfang Juni ermittelt die Staats-Anwaltschaft

in Tschechien gegen Andrej Babiš.

Die Staats-Anwaltschaft ist eine Behörde,

die bei Straf-Taten ermittelt.

Am 23. Juni gab es in Prag eine Demonstration

mit ungefähr 250 000 Menschen.

Prag ist die Hauptstadt von Tschechien.

Demonstrieren bedeutet,

dass Menschen gemeinsam

auf die Straße gehen und fordern,

dass sich bestimmte Dinge ändern.

Diese Demonstration ist die größte

Demonstration in Tschechien seit dem Jahr 1989.

Die Menschen fordern, dass

Regierungs-Chef Andrej Babiš zurücktritt.

Am 26. Juni wird es eine Misstrauens-Abstimmung

gegen die Regierung von Andrej Babiš geben.

Bei einem Misstrauens-Abstimmung

wird von den anderen Politikern entschieden,

ob ein Regierungs-Chef oder ein Minister

seine Arbeit weiter machen darf.

Im Parlament werden wichtige

politische Entscheidungen

und Gesetze beschlossen.