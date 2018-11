Demonstration gegen Innenminister Herbert Kickl

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 7. November wird gegen den österreichischen

Innenminister Herbert Kickl demonstriert.

Demonstrieren bedeutet, dass Menschen gemeinsam

auf die Straße gehen und fordern,

dass sich bestimmte Dinge ändern.

Veranstalter von der Demonstration

ist die Gruppe „ Linkswende jetzt“.

Diese Gruppe setzt sich für

Gleichberechtigung und Demokratie ein.

Die Demonstration beginnt um 18 Uhr beim Schottentor

und endet beim Minoritenplatz.

Auf der Internet-Seite „ Facebook“

haben fast 900 Menschen angekündigt,

dass sie an der Demonstration teilnehmen wollen.

Mehr als 8 000 Menschen

sind an der Teilnahme interessiert.

Die Veranstalter werfen Innenminister Kickl vor,

dass seine Flüchtlings-feindliche Politik mitverantwortlich

am Sterben von Flüchtlingen im Mittelmeer ist.

Sie werfen ihm auch vor, dass er Nicht-Regierungs-Organisationen

beschuldigt, dass sie Verbrecher sind.

Nicht-Regierungs-Organisationen übernehmen viele Aufgaben.

Sie versuchen zum Beispiel, durch ihre Tätigkeiten

die Umwelt zu schützen, die Interessen von armen Menschen

zu vertreten und Menschen zu helfen, wenn sie Hilfe brauchen.

Die Veranstalter werfen Kickl auch vor, dass er Menschen,

die nach Österreich flüchten, wieder in ihre Heimat zurückschickt,

auch wenn dort noch Krieg herrscht.

Die Veranstalter sind der Meinung,

dass Herbert Kickl

die Bevölkerung gegen Muslime aufhetzen will.

Laut dem „ ÖAMTC“ wird die Ringstraße, wegen der Demonstration,

ab ungefähr 18:30 Uhr, zwischen der Operngasse

und der Schottengasse für Autofahrer gesperrt sein.

Der Verkehr wird über die Zweierlinie umgeleitet.

Es wird erwartet, dass es am Ring, entlang vom Donaukanal

und auf allen Zufahrts-Straßen in die Innenstadt Staus geben wird.

Der ÖAMTC empfiehlt Autofahrern, der Sperre auszuweichen.