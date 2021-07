Das Volk in Kolumbien ist gegen Friedens-Vertrag

Link zum Original-Kurier-Artikel

In Kolumbien gibt es seit über 50 Jahren Krieg.

Kolumbien liegt in Süd-Amerika.

Dieser Krieg wird von 2 Seiten geführt.

Die 1. Seite ist die Regierung, die 2. Seite

sind die Rebellen.

Rebellen sind Menschen, die mit der Art,

wie ein Land geführt wird nicht einverstanden sind.

Sie kämpfen mit Gewalt dagegen.

Die Rebellengruppe in Kolumbien wird Farc genannt.

In diesem Krieg sind bereits 220 000 Menschen gestorben.

Seit 4 Jahren gibt es zwischen Farc und der Regierung

in Kolumbien Friedens-Gespräche.

Beide Seiten haben sich auf einen Friedens-Vertrag geeinigt.

Viele Experten haben gesagt, dass die Mehrheit

der Menschen, für den Friedens-Vertrag stimmen wird.

Aber als am 2. Oktober darüber abgestimmt wurde,

gab es ein überraschendes Ergebnis.

Etwas Mehr als die Hälfte der Menschen in Kolumbien,

hat gegen den Friedens-Vertrag gestimmt.

Die Farc sagen, dass sie trotzdem versuchen werden,

Probleme politisch zu besprechen und zu lösen

und keine Gewalt mehr zu benutzen.

Für die Sicherheit bei dieser Abstimmung waren fast 240 000

Polizisten und Soldaten im Einsatz.

Die Abstimmung wurde von 200 Wahlbeobachtern aus

vielen verschiedenen Ländern beobachtet.

Darunter waren auch Friedens-Nobel-Preisträger

Rigoberta Menchu und Adolfo Perez Esquivel.

Den Friedens-Nobel-Preis bekommen Menschen,

die viel für den Frieden und die Gleichheit

aller Menschen getan haben.