Das richtige Verhalten bei Begegnungen mit Wildschweinen

Wildschweine sind eigentlich friedliche Tiere.

Gefährlich können sie werden,

wenn sie Junge haben.

Außerdem noch in der Paarungszeit,

die von Oktober bis Mai dauert.

Wildschweine sind Allesfresser,

aber sie ernähren sich fast nur von Pflanzen.

Sie fressen Schwammerl, Gras, Kräuter

und Wurzeln aber auch Eier,

Schlangen und Insekten.

Es kann auch vorkommen, dass die Wildschweine

ein Rehkitz jagen und fressen.

Ein Rehkitz ist das Junge vom Reh.

Wildschweine können bis zu

50 Kilometer pro Stunde schnell laufen.

Wildschweine sind sehr gute Schwimmer.



Wie erkennt man ein aggressives Wildschwein?

Aggressive Wildschweine stellen den Schweif auf

und schnauben mit der Nase.

Wenn Wildschweine ihre Eckzähne

aneinander reiben und auf einen Menschen

zugehen, dann kann es sehr gefährlich werden.



Tipps:

Man sollte markierte Wege nicht verlassen.

Dann ist die Gefahr, dass man einem

Wildschwein begegnet, schon kleiner.



Hunde können Wildschweine aggressiv machen.

Sie gehören deshalb im Wald an die Leine.



Wenn man einem Wildschwein begegnet,

sollte man unbedingt ruhig bleiben.

Man sollte nicht herumschreien,

sondern langsam weggehen.

Beim Gehen sollte man ruhig reden

oder Geräusche machen.

Dann hören die Wildschweine,

dass man weggeht.

Die Tiere sehen nämlich schlecht,

aber dafür hören sie gut.



Man sollte Wildschweine auch nicht in die

Enge treiben oder versuchen,

sie zu streicheln oder zu füttern.



Wenn man von einem Wildschwein angegriffen wird,

sollte man auf einen Baum oder auf einen

Hochstand klettern und um Hilfe rufen.

Wenn man den Wanderweg nicht verlassen hat,

wird man sicher schnell gefunden.