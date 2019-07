Das Projekt ICARUS wird Tiere aus dem Weltall beobachten

Link zum Original-KURIER-Artikel

Das Projekt ICARUS wurde

im Jahr 2002 gegründet.

ICARUS ist englisch und

steht für "International Cooperation

for Animal Research Using Space".

ICARUS ist eine Zusammenarbeit zwischen

verschiedenen Ländern weltweit.



Mit dem Projekt ICARUS will man

Tiere aus dem Weltall erforschen.

Dabei bekommen die Tiere Sender.

Von der Internationalen Raumstation ISS aus

kann man dann die Tiere mit den Sendern

aus dem Weltall beobachten.

In den kommenden Jahren sollen

mehr als 10 000 Tiere Sender bekommen.



Zu den Tieren zählen zum Beispiel Vögel und Bären.

Mithilfe der Sender kann man dann sehen,

wohin die Tiere in ihrem Leben wandern.

Die meisten Tiere sind immer nur

für eine bestimmte Zeit an einem Ort

und wandern dann weiter.



Durch die Daten können dann

die Schutz-Zonen der Tiere angepasst

und verbessert werden.

Das ist gut für die Tier-Arten.

Auch für Menschen ist das Projekt gut.

Durch die Aufzeichnung der Wanderwege

kann man zum Beispiel Krankheiten,

die von den Tieren mitgenommen werden, verhindern.

Das Projekt soll mithilfe von Tieren

auch vor Natur-Katastrophen wie Erdbeben

und Vulkan-Ausbrüchen warnen.

Tiere verhalten sich vor

Natur-Katastrophen nämlich anders.

Am 9. Juli 2019 sollen die ersten Tiere

aus dem Weltall beobachtet werden.