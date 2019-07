Das muss man bei starker Hitze beachten

Link zum Original-KURIER-Artikel

Starke Hitze im Sommer kann für einige

Menschen gefährlich sein.

Ältere Menschen, Babys oder auch Menschen

mit chronischen Krankheiten sind

besonders davon betroffen.

Ältere Menschen haben zum Beispiel oft

keinen Durst und vergessen, genug zu trinken.

Deswegen sollte man ihnen mehrere Gläser

mit Wasser in die Wohnung stellen.

Menschen, die Medikamente

regelmäßig nehmen müssen,

haben oft auch mehr Probleme mit der Hitze.

Bestimmte Medikamente können bei heißem

Wetter einen Kreislauf-Kollaps auslösen.

Bei einem Kreislauf-Kollaps

verliert man das Bewusstsein.

Es wird daher empfohlen, sich beim Arzt

genau über seine Medikamente zu informieren.

Dadurch kann man einen Kollaps vermeiden.

Man sollte Babys nicht mit Sonnencreme eincremen.

Neugeborene dürfen nicht mit Sonnenschutz-Mitteln

in Kontakt kommen, bis sie 1 Jahr alt sind.

Die Haut von Babys ist nämlich viel dünner

als bei erwachsenen Menschen.

Deswegen dringen die Inhalts-Stoffe von der

Sonnencreme schneller in die Haut vom Baby ein.

Das führt zu Reizungen von der Haut bei Babys.

Wenn das Baby 1 Jahr alt ist, sollten die Eltern

vorerst nur Produkte benutzen, die mineralischen

Sonnenschutz besitzen.

Die Inhalts-Stoffe vom mineralischen Sonnenschutz

sind verträglicher für die Haut.

Die Sonnencreme dringt nicht in die Haut ein.

Babys sollte man bei starker Hitze am besten

im Kinderwagen transportieren.

Wenn Babys bei starker Hitze in ein Tragetuch

eingewickelt sind, ist es für sie unangenehm

und kann auch gefährlich werden.

Durch das Tragetuch kann das Baby nämlich

an zu viel Wärme leiden.

Das „Cooling Center“ vom Roten Kreutz

kann auch bei Hitze helfen.

Im Shopping-Center Nord kann

man sich kostenlos abkühlen.

Das Shopping-Center Nord befindet

sich im 21. Bezirk in Wien.

Das Rote Kreuz hat im Shopping-Center

Liegen hingestellt, auf denen man sich

von der Hitze erholen kann.