Das müssen Lehrer bei medizinischen Notfällen beachten

Das Bildungsministerium hat Regeln

für Notfälle in Schulen zusammengefasst.

Darin steht, was Lehrer in medizinischen

Notfällen tun dürfen oder tun müssen.

Lehrer sind laut dem Bildungsministerium

dazu verpflichtet, in Notfällen einfache

Hilfs-Tätigkeiten durchzuführen.

Für diese Tätigkeiten braucht man

nicht viel medizinisches Wissen.

Zu den Tätigkeiten gehören zum Beispiel

das Rufen von ärztlicher Hilfe und

darauf zu achten, dass notwendige

Medikamente eingenommen werden.

Die Eltern von den Schülern

sollten auch sicher gehen,

dass die nötigen Medikamente vorhanden sind.

Lehrern kann nichts passieren,

wenn sie bei Erster Hilfe

etwas falsch machen.

Es gibt auch einige Tätigkeiten,

die Lehrer in medizinischen Notfällen

nicht tun sollten.

Diese Tätigkeiten sollten am besten

nur von Experten durchgeführt werden.

Dazu gehören zum Beispiel, jemandem

Medikamente zu geben oder den

Blutzucker zu messen.

In Schulen sollte immer eine Person sein,

die ein Medikament verabreichen darf.

Das kann zum Beispiel ein Lehrer sein,

der von einem Arzt eingeschult wurde.

In einer Not-Situation müssen

Lehrer Erste Hilfe leisten.

Eltern sollten die Schule darüber informieren,

ob ihr Kind eine Erkrankung hat und

wie damit umgegangen werden soll.