Das Leben ist für junge Erwachsene teuer

Junge Erwachsene, zwischen 24 und 33 Jahren,

haben es heutzutage schwerer, als die

jungen Erwachsenen vor 20 Jahren.

Sie müssen viel mehr Miete für ihre Wohnung

bezahlen und finden auch schwerer

einen gut bezahlten Job.

Das ist so, obwohl die jungen Erwachsenen

heutzutage besser ausgebildet sind.



Junge Erwachsene müssen auch oft

unbezahlte Praktika machen.

Praktika ist die Mehrzahl vom Wort Praktikum.

Bei einem Praktikum arbeitet man

für eine gewisse Zeit in einem Unternehmen mit,

ist aber nicht dort angestellt.

Ein Praktikum kann man machen um einen Einblick

in einen noch unbekannten Beruf zu bekommen.

Bei manchen Berufsausbildungen muss man

verpflichtend bestimmte Praktika machen.

Das war früher nicht üblich.



In den letzten 20 Jahren sind die

Wohnungs-Mieten sehr stark gestiegen.

Junge Erwachsene müssen einen großen Teil

von dem was sie verdienen,

für die Wohnungs-Miete ausgeben.

Daher bleibt ihnen weniger Geld über

und sie können weniger Geld sparen.

Deshalb können sich junge Erwachsene

auch nicht mehr so viel leisten.



Dafür gibt es aber auch Lösungen.

Ein Experte meint, dass man

seine Talente nutzen soll.

Wenn man sich in einem Bereich gut auskennt

aber im Job nicht weiterkommt,

kann man selbst eine Firma gründen.

Das ist heutzutage einfacher, als noch vor 20 Jahren.