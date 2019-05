Das erste Kind von Prinz Harry und Meghan ist da

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die britische Königs-Familie hat ein

neues Familien-Mitglied.

Am 6. Mai kam das erste Kind

von Prinz Harry und Meghan auf die Welt

Es ist ein Bub und heißt

Archie Harrison Mountbatten-Windsor.



Die Öffentlichkeit durfte Archie

zum ersten Mal am 8. Mai sehen.

Meghan und Prinz Harry haben 2 Tage gewartet,

bis sie ihren Sohn der Öffentlichkeit zeigten.

Die britische Königing Queen Elizabeth II.

und ihr Ehemann Prinz Philip

haben den kleinen Archie bereits gesehen.

Die Mutter von Meghan ist sogar extra

schon vor der Geburt aus den USA

nach Großbritannien gekommen.

Prinz William und Kate werden

Meghan, Prinz Harry und Archie

erst in den nächsten Tagen treffen.