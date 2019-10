Das Café „Vollpension“ hat in der Wiener Innenstadt eröffnet

Link zum Original-KURIER-Artikel

In der Innenstadt in Wien wurde

das Café „ Vollpension“ am 17. Oktober eröffnet.

In dem Café arbeiten ältere Menschen,

die bereits in Pension sind.

Das Café „ Vollpension“ befindet sich

in der Musik und Kunst Privatuniversität

der Stadt Wien im 1. Bezirk.

Das ist schon der zweite Standort von dem Café.

Es gibt auch ein anderes Café

„ Vollpension“ im 4. Bezirk.

In dem Café gibt es Kuchen, aber auch kleine

Speisen wie zum Beispiel Toast Hawaii.

Durch die Arbeit im Café verdienen die

Pensionisten in der Pension Geld dazu.

Manchen Pensionisten hilft es aber auch,

sich weniger einsam zu fühlen,

weil sie Kontakt zu anderen Menschen haben.

Für den neuen Standort in der Innenstadt haben

sich über 350 ältere Menschen beworben.

Es wurden 25 Pensionisten im Café angestellt.

Das Café „ Vollpension“ im 1. Bezirk hat von

Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

Am Samstag, Sonntag und an Feiertagen

hat das Café von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Im 4. Bezirk hat „ Vollpension“ von Montag bis

Samstag von 7:30 bis 22 Uhr und am

Sonntag von 8 bis 20 Uhr geöffnet.