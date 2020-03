Corona-Virus: So kann man sich in öffentlichen Verkehrsmitteln schützen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Viele Menschen haben derzeit Angst,

sich mit dem Corona-Virus anzustecken.

Das Corona-Virus kann zu einer Lungenkrankheit führen.

Menschen wollen deswegen wissen,

wie man sich vor einer Ansteckung

in öffentlichen Verkehrsmittel schützen kann.

Ein Experte erklärt, wie man sich schützen kann.

Man sollte zum Beispiel die Hände desinfizieren,

sobald man aus dem Verkehrsmittel aussteigt.

Wenn in ein Verkehrsmittel schon

zu viele Menschen eingestiegen sind,

sollte man am besten nicht einsteigen.

Der Experte empfiehlt, zu einer Uhrzeit zu fahren,

wo nicht so viele Menschen unterwegs sind.

Gesunde Menschen müssen keine Gesichtsmasken

oder Handschuhe zum Schutz tragen.

Das sollten eigentlich kranke Menschen tun,

wenn sie sich in der Öffentlichkeit befinden.

Wenn man sich neben einer Person befindet,

die krank wirkt, sollte man sich von der Person entfernen.

In öffentlichen Verkehrsmitteln

sollte man auch nicht essen.

Denn wenn man Viren auf den Händen hat,

können diese durch das Essen in den Mund gelangen.