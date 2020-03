Corona-Virus: Richtiges Verhalten beim Einkaufen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Viele Menschen wissen momentan nicht,

wie sie sich beim Einkaufen richtig verhalten sollen.

Wegen dem Corona-Virus sind dabei

einige Dinge zu beachten.

Ein Arzt erklärt, welches Verhalten er

im Supermarkt sinnvoll findet

und was man vermeiden soll.

Der Arzt sagt, Menschen die am Corona-Virus

erkrankt sind, sollen gar nicht in den Supermarkt gehen.

Auch Menschen, die vielleicht krank sind,

sollen nicht selbst einkaufen gehen.

Alle anderen sollten nur selten einkaufen gehen

und dabei 1 Meter Abstand

zu anderen Menschen einhalten.



Der Arzt sagt auch, man sollte beim Einkaufen

keine Handschuhe tragen.

Durch Handschuhe schützt man zwar sich selbst,

aber die anderen nicht.

Meistens werden Handschuhe

nicht regelmäßig gewaschen.

Sie können auch nicht so schnell

und nicht so einfach gereinigt werden.

Über Handschuhe könnten sich Viren

also weiter verbreiten.

Sinnvoller ist es, keine Handschuhe zu verwenden.

Dafür sollte man sich nach dem Einkaufen

die Hände desinfizieren.

Zuhause sollte man sich zusätzlich

2 Mal für 20 Sekunden die Hände waschen.

Am besten noch bevor man die Jacke ausgezogen hat.