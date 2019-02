Chronisches Erschöpfungssyndrom: Wenn man ständig erschöpft ist

Link zum Original-KURIER-Artikel

Weltweit gibt es sehr viele Patienten mit dem

Chronischen Erschöpfungssyndrom.

Menschen mit chronischem Erschöpfungssyndrom

haben mehrere gesundheitliche Beschwerden, aber

sie werden vor allem schnell müde.

Die Krankheit wird oft erst nach Jahren erkannt.

Jennifer Brea ist eine der Betroffenen.

Sie ist so krank, dass sie eine Pause machen muss,

um es in einen anderen Raum in ihrer Wohnung zu schaffen.

Sie schafft es auch teilweise nicht, einzelne Wörter

auszusprechen.

Auch Silvia Mohr hat das Chronische Erschöpfungssyndrom.

Während einer Reise hat sie eine Darm-Krankheit bekommen.

Später hatte sie Kopfschmerzen mit Schwindel und Müdigkeit.

Sie war immer lebhaft und energievoll, bis sie plötzlich

keine Kraft mehr hatte, sagt sie.

Sie ging zu mehreren Ärzten, die ihr sagten, sie ist

gesund und ihre Blutwerte passen.

Silvia Mohr hatte Probleme wie Konzentrations-Störungen,

Gedächtnis-Störungen, Schlafstörungen und auch einen

Schaden an ihrer Wirbelsäule.

Ein Arzt aus München konnte schließlich die Krankheit

im Jahr 2012 bei ihr feststellen.

Sie war bereit, alles zu probieren,

um ihre Krankheit zu heilen.

Sie nahm verschiedene Medikamente,

Nahrungsergänzungs-Mittel, ging zu Heilern.

Das alles hat aber nicht geholfen.

Ihr wurde auch Sport empfohlen, wodurch sie aber noch

weniger Kraft hatte.

Daniel F. hatte ähnliche gesundheitliche

Beschwerden.

Er spielte gern Gitarre und machte Musik, bis

die Krankheit es ihm unmöglich machte.

Er musste wegen seiner Krankheit zwei Mal

im Krankenhaus bleiben.

Die meisten Ärzte sagten ihm, dass er eine

psychische Krankheit hat.

Erst 3 Jahre später konnte ein Arzt bei

ihm das Chronische Erschöpfungssyndrom

feststellen.

Im Jahr 2017 wurde die erste Dokumentation veröffentlicht,

bei der es um die Krankheit geht.

Die Dokumentation heißt „Unrest“ und ist auf der

Internetseite Netflix verfügbar.

Patienten mit Chronischem Erschöpfungssyndrom

wünschen sich mehr Verständnis von ihrem Umfeld

und von Ärzten.

Viele hoffen, dass sich das verbessert, wenn die

Krankheit bekannter wird.