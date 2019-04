Chronische Schmerzen: So kann Menschen geholfen werden

Link zum Original-KURIER-Artikel

Viele Erwachsene leiden an chronischen Schmerzen.

Chronische Schmerzen zu haben bedeutet,

dass man ständig Schmerzen hat.

Chronische Schmerzen beeinträchtigen das

ganze Leben von den Betroffenen.

Oft beginnt es mit Schmerzen,

die wegen einer Krankheit auftreten.

Aus ihnen entwickeln sich mit der Zeit

chronische Schmerzen, die auch dann noch bleiben,

wenn die eigentliche Krankheit schon geheilt ist.

Am häufigsten kommen Rückenschmerzen vor.

In den meisten Fällen können chronische

Schmerzen durch Medikamente oder

Bewegungs-Therapie gut behandelt werden.

Aber bei einigen Menschen entwickelt sich

der chronische Schmerz zu

einer eigenen Schmerzkrankheit.

Betroffene leiden dann unter körperlichen,

seelischen und sozialen Problemen.

Für diesen Fall gibt es eigene Methoden,

um gegen die Schmerzen vorzugehen.

Betroffene müssen für die Behandlung

Medikamente gegen den Schmerz nehmen.

Der Schmerz muss so gering werden,

dass die Personen an einer

Bewegungs-Therapie teilnehmen können.

Diese Therapie ist auf jede Person einzeln abgestimmt.

Zu den Therapien gehören unter anderem auch

das Lernen, wie man mit Stress umgeht

und Entspannungs-Techniken.

Die Betroffenen werden außerdem

psychologisch oder psychotherapeutisch behandelt.

Diese Therapie-Angebote gibt es zurzeit

im Zentrum für Schmerztherapie am Klinikum Klagenfurt.

Außerdem gibt es das Gesundheitszentrum Andreasgasse in Wien,

für Personen mit Nacken- und Rückenschmerzen.

In Österreich gibt es zu wenige Behandlungs-Zentren

für Menschen mit chronischen Schmerzen.

Man kann sich aber in öffentlichen

Schmerz-Ambulanzen behandeln lassen.

Da aber in den vergangenen Jahren viele

Schmerz-Ambulanzen geschlossen wurden,

kann es zu Wartezeiten von 2 bis 4 Monaten kommen.

Wenn plötzlich auftretende Schmerzen nach

kurzer Zeit nicht besser werden, sollte man sich so

schnell wie möglich von einem Arzt untersuchen lassen.

Man sollte auf keinen Fall versuchen,

sich selbst mit Medikamenten zu behandeln.

Das kann schwere Folgen haben.

Menschen mit chronischen Schmerzen müssen

aktiv bei der eigenen Behandlung mitmachen.

Sie dürfen sich nicht nur auf Medikamente verlassen.

Eine Liste von Schmerz-Ambulanzen findet

man auf dieser Internet-Seite https://www.oesg.at/