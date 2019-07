CDU-Chefin ist neue Verteidigungsministerin von Deutschland

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die deutsche Politikerin Annegret Kramp-Karrenbauer

ist die neue deutsche Verteidigungsministerin.

Annegret Kramp-Karrenbauer ist seit

Dezember 2018 bereits die Chefin von der CDU.

Die „ Christlich Demokratische Union Deutschlands“

wird auch CDU genannt

Die CDU ist eine Partei in Deutschland.

Die bisherige Verteidigungsministerin

von Deutschland war Ursula von der Leyen.

Ursula von der Leyen wurde jedoch

am 16. Juli zur neuen Präsidentin

der EU-Kommission gewählt.

Die EU-Kommission ist dafür zuständig,

dass die Gesetze der EU in den

Mitglieds-Ländern umgesetzt werden.

Am 17. Juli wurde Annegret Kramp-Karrenbauer

deshalb neue Verteidigungs-Ministerin von Deutschland.

