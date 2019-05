Burn-Out wird als Krankheit anerkannt

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Weltgesundheits-Organisation

hat Burn-Out als Krankheit anerkannt.

Die Weltgesundheits-Organisation kümmert sich darum,

dass es weltweit weniger Krankheiten gibt

und die Menschen länger gesund leben können.

Die Weltgesundheits-Organisation hat einen Katalog,

wo alle Krankheiten enthalten sind.

Im Jänner 2022 wird Burn-Out

in diesen Katalog aufgenommen.

Die Weltgesundheits-Organisation bezeichnet

Burn-Out als Stress am Arbeitsplatz.

Dieser Stress entwickelt sich langsam

und hält auch lange an.

Wenn man an Burn-Out leidet,

fühlt man sich dauerhaft gestresst.

Die Gesundheits-Experten sagen,

dass es mehrere Anzeichen von Burn-Out gibt.

Das sind zum Beispiel ein Gefühl von Erschöpfung

und eine schlechte Haltung zum eigenen Job.

Auch eine schlechtere Leistung im Job zählt dazu.

Der Begriff „Burn-Out“ soll aber

nur im Beruf verwendet werden und

nicht in anderen Bereichen vom Leben,

sagt die Weltgesundheits-Organisation.