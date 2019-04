Burgenland: Zu viel landet im Restmüll

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Haushalten und Firmen im Burgenland

entsteht viel Restmüll.

Restmüll ist der Müll, der nur aus Stoffen

besteht, die nicht wiederverwertet werden können.

Pro Jahr kommen im Burgenland

30 000 Tonnen Restmüll zusammen.

Der Burgenländische Müllverband hat untersucht,

was alles im Restmüll landet.

Bei den Personen, die keine Biotonne haben,

landet fast doppelt so viel Bioabfall im Restmüll.



Auch im Sperrmüll sollte Abfall vermieden werden.

Hier kommen aber 50 Kilogramm

pro Jahr und pro Person zusammen.

Sperrmüll ist Müll, der so groß ist,

dass er nicht in die normalen Mülltonnen passt,

wie zum Beispiel alte Möbel.

Sperrmüll muss speziell entsorgt werden.

Einen Teil vom weggeworfenen Sperrmüll

könnte man eigentlich wiederverwenden.



Mit Abfall-Sammel-Zentren soll

der Sperrmüll besser sortiert werden.

Die Abfall-Sammel-Zentren sind

im ganzen Burgenland geplant.

Im Bezirk Jennersdorf, im Burgenland,

soll noch dieses Jahr das erste

Abfall-Sammel-Zentrum entstehen.

Die Zentren werden vom

burgenländischen Müllverband bezahlt.



Für Kunden sollen die Öffnungszeiten von

den Abfall-Sammel-Zentren angepasst werden.

Es besteht außerdem die Möglichkeit, sich ein

Mietfahrzeug auszuborgen, um den Müll

zum Abfall-Sammel-Zentrum zu bringen.