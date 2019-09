Burgenland: Regierung veröffentlicht, was Bürger über neue Gesetzes-Entwürfe denken

Link zum Original-KURIER-Artikel

Im Burgenland wird ab sofort Meinung der Bürger

zu neuen Gesetzes-Entwürfen

im Internet veröffentlicht.

Das gab der Landes-Hauptmann vom Burgenland,

Hans Peter Doskozil, am 17. September bekannt.

Man kann seine Meinung zu den Gesetzes-Entwürfen

über Fax oder über ein Internet-Formular abgeben.

Die Stellungnahmen werden dann an den

Landtag weitergeleitet.

Im Landtag werden die Gesetze für ein

Bundesland beschlossen.

Die Politiker beraten dort über die Gesetzes-Entwürfe

und die Stellungnahmen der Bürger.

Bei einer Stellungnahme sagt man seine Meinung

zu einem bestimmten Thema.

Die Politiker beachten die Meinungen der Bürger

bei ihren Entscheidungen.

Hans Peter Doskozil sagte, dass die Bürger

dadurch besser informiert werden.

Außerdem können sie so mehr über

neue Gesetze mitbestimmen.

Die Stellungnahmen kann man auf der

Internetseite www.e-government.bgld.gv.at

im Bereich „Landesrecht“ nachlesen.