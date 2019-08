Burgenland: Projekt „Schatzgrube“ startet im September

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Volkshilfe startet im Burgenland

das Projekt „ Schatzgrube“.

Die Volkshilfe unterstützt Menschen,

die Hilfe brauchen.

Die „ Schatzgrube“ ist ein Betrieb,

der vom Burgenland gefördert wird.

Die Schatzgrube eröffnet am 14. September

am Großpetersdorfer Hauptplatz.

Großpetersdorf ist eine Gemeinde

im Süden vom Burgenland.

Geöffnet hat die Schatzgrube

von Dienstag bis Samstag.



An die Schatzgrube kann man

verschiedene Sachen spenden.

Dazu zählen Kleidung, Möbel,

Elektro-Geräte oder Spielzeug.

Wichtig ist, dass die Sachen

nicht beschädigt sind oder noch funktionieren.

Die gespendeten Sachen sollen nämlich

dann für wenig Geld weiter verkauft werden.

Dadurch können die Sachen von anderen

Menschen weitergenutzt werden,

die sie dringender brauchen.

Außerdem ist es besser für die Umwelt,

wenn Sachen weitergenutzt

und nicht neu gekauft werden.

Die Schatzgrube schafft auch Arbeitsplätze.

Derzeit hat die Schatzgrube 5 Mitarbeiter.

In den Gemeinden im Burgenland

werden Kleider-Container platziert,

wo man die Sachen abgeben kann.

Außerdem kann man größere Sachen

jeden Dienstag und Mittwoch

direkt in Großpetersdorf abgeben.

Obwohl die Schatzgrube erst

am 14. September eröffnet,

kann man bereits jetzt spenden.