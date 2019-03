Burgenland: Nach 18 Jahren als Landes-Hauptmann hört Hans Niessl auf

Link zum Original-KURIER-Artikel

Im Dezember 2000 wurde Hans Niessl zum ersten Mal

zum Landeshauptmann vom Burgendland gewählt.

Ein Landes-Hauptmann ist der Regierungs-Chef

von einem österreichischen Bundesland.

Vom Jahr 2000 bis jetzt, gab es

einige Veränderungen im Burgendland.

Das Angebot für die Kinderbetreuung hat sich stark verbessert.

Außerdem stellt das Burgenland

sehr viel umweltfreundlichen Strom aus Wind-Energie her.

Diese Entwicklungen sind in den letzten 20 Jahren passiert.

Am 28. Februar trat Niessl nach 18 Jahren

als Landes-Hauptmann zurück.

Bei der Sonder-Sitzung im Landtag,

wurde Hans Peter Doskozil zum

neuen Landes-Hauptmann gewählt.

Im Landtag werden die Gesetze für

ein Bundesland beschlossen.

Doskozil war bis zum 18. Dezember 2017

Verteidigungs-Minister von Österreich.

Bei der Sonder-Sitzung waren

viele österreichische Politiker zu Gast.