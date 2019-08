Burgenland: Kostenlose Schwimm-Kurse für Kinder

Link zum Original-KURIER-Artikel

Jedes Jahr ertrinken ungefähr

40 Menschen in Österreich,

weil sie nicht schwimmen können.

700 000 Österreicher,

die älter als 5 Jahre sind,

können nicht schwimmen.

Am meisten davon betroffen sind Kinder.

Im Burgenland gab es deshalb

im Juli Schwimm-Kurse für Kinder.

1 600 Kinder haben teilgenommen.

Weil viele Kinder keinen Platz

im Schwimm-Kurs bekommen haben,

wird es auch in August in jedem Bezirk

vom Burgenland einen Schwimm-Kurs geben.

Die Schwimm-Kurse sind für Kinder,

die zwischen 6 und 12 Jahre alt sind.



Der Schwimmkurs dauert 2 Wochen.

Dabei können Kinder langsam

das Schwimmen lernen.

Der Schwimm-Kurs und

der Eintritt ins Schwimmbad

sind für die Kinder kostenlos.

Alle Kinder bekommen außerdem

eine Schwimm-Nudel geschenkt.

Die Schwimm-Kurse werden vom Burgenland

und den Sport-Dachverbänden ASKÖ,

ASVÖ und Sportunion organisiert.

Sport-Dachverbände sind Organisationen,

die viele verschiedene Sportarten anbieten.

Man kann sich für die Schwimm-Kurse über die

Sport-Dachverbände anmelden.



Weitere Informationen findet man unter www.burgenland.at