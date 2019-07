Burgenland: Mehr Kinder sollen kostenlos Schwimmen lernen

12. bis 23. August in Neusiedl am See; 19. bis 30. August in Gols; 19. bis 30. August in Neufeld; 5. bis 16. August in Loipersbach und Pöttsching; 19. bis 30. August in Oberpullendorf und Wolfau sowie 5. bis 16. August in Güssing und Jennersdorf.

Die Anmeldung erfolgt direkt über die drei Dachverbände. Informationen gibt es auf der Homepage des Landes – www.burgenland.at