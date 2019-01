Bundespräsident Van der Bellen fuhr mit der U-Bahn

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 14. Jänner fuhr der österreichische Bundespräsident

Alexander Van der Bellen zweimal mit der U-Bahn.

Van der Bellen fuhr zu einer Veranstaltung der ÖBB

am Westbahnhof in Wien.

Bei dem Treffen ging es um den Klimaschutz

durch die Benützung von Öffentlichen Verkehrsmitteln.

In der U-Bahn-Linie U3 waren einigen Fahrgäste überrascht,

dass Bundespräsident Van der Bellen mit der U-Bahn fährt.

Einige Fahrgäste meinten: „Schau, der Präsident foahrt mit“.

Er wurde aber von Sicherheits-Mitarbeitern bewacht.

Alexander Van der Bellen ist vor seiner Zeit als Bundespräsident

immer mit der U-Bahn gefahren.

Als Bundespräsident fährt Van der Bellen

hin und wieder mit der U-Bahn in Wien.