Britische Regierungs-Chefin Theresa May tritt zurück

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die britische Regierungs-Chefin

Theresa May gab bekannt,

dass sie am 7. Juni als Regierungs-Chefin

von Großbritannien zurücktritt.



Sie tritt zurück,

weil sie die anderen Politiker in Großbritannien

nicht von ihrem Brexit-Vertrag überzeugen konnte.

Der EU-Austritt von Großbritannien

wird auch Brexit genannt.

Der Brexit-Vertrag ist wichtig,

weil er regelt, wie es mit Großbritannien

nach dem EU-Austritt weitergeht.