Britische Regierungs-Chefin May verliert Abstimmung über Brexit-Vertrag

Link zum Original-KURIER-Artikel

Theresa May ist die britische Regierungs-Chefin.

May hat vor einiger Zeit mit der EU über den Ausstieg

von Großbritannien gesprochen.

Sie haben sich auf einen Vertrag geeinigt.

Der EU-Austritt von Großbritannien wird auch Brexit genannt.

Die Europäische Union, auch EU genannt,

ist ein Gruppe von europäischen Ländern, die zusammenarbeiten.

Am 15. Jänner wurde über den Brexit-Vertrag

im britischen Parlament abgestimmt.

Der Brexit-Vertrag wurde von 432 Abgeordneten abgelehnt.

Dies war eine deutliche Mehrheit.

Nur 202 Abgeordnete haben für den Vertrag gestimmt.

Abgeordnete sind die Mitarbeiter im Parlament.

Im Parlament werden wichtige politische Entscheidungen

und Gesetze für Großbritannien beschlossen.

Die britische Regierungs-Chefin Theresa May sagte nach der

verlorenen Abstimmung, dass der Brexit trotzdem

am 29. März stattfinden soll.

Jean-Claude-Juncker ist der Präsident der Europäischen Kommission.

Die EU-Kommission prüft,

ob EU-Gesetze umgesetzt und eingehalten werden.

Juncker sagte, dass er die Entscheidung der Abgeordneten

nicht gut findet.

Er meinte auch, dass die Zeit bis zum geplanten Brexit sehr knapp ist.

Der EU-Politiker Donald Tusk sagte, dass es immer wahrscheinlicher ist,

dass Großbritannien ohne Vertrag aus der EU austritt.

Dadurch würde die Zusammenarbeit zwischen der EU

und Großbritannien schwierig werden.

Jeremy Corbyn ist der Chef der britischen Partei „ Labour“.

Corbyn hat nach der verlorenen Abstimmung

ein Misstrauens-Votum gegen die britische Regierungs-Chefin

Theresa May und ihre Regierung beantragt.

Bei einem Misstrauens-Votum wird von den anderen

Politikern entschieden,

ob ein Regierungs-Chef oder ein Minister seine Arbeit weiter

machen darf.

Corbyn hofft, dass er bei Neuwahlen neuer Regierungs-Chef

von Großbritannien wird.