Brexit wird auf 31. Oktober verschoben

Am 10. April haben sich die Staats- und

Regierungs-Chefs der EU mit der

britischen Regierungs-Chefin Theresa May getroffen.

Die Europäische Union wird auch EU genannt.

Sie ist eine Gruppe von Ländern

in Europa, die zusammenarbeiten.

Bei dem Treffen wurde beschlossen,

dass der Ausstieg von Großbritannien aus der EU

auf den 31. Oktober verschoben wird.

Der Ausstieg von Großbritannien aus der EU

wird auch Brexit genannt.

Der Brexit wurde in den letzten Monaten

schon häufig verschoben.

Emmanuel Macron war dagegen,

dass der Brexit noch länger verschoben wird.

Emmanuel Macron ist der Präsident von Frankreich.

Eigentlich sollte Großbritannien die EU am 30. Juni verlassen.

Mit der Verlängerung vom Brexit nimmt Großbritannien

an den Wahlen für das EU-Parlament vom 23. bis 26. Mai teil.

Im EU-Parlament werden die Gesetze

für die Mitgliedsländer der Europäischen Union beschlossen.