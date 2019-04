Brand in Notre-Dame: Was den Stephansdom sicherer macht

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 15. April 2019 hat es in der Kirche

Notre-Dame einen großen Brand gegeben.

Notre-Dame ist eine Kirche in Paris.

Sie wurde im Jahr 1163 gebaut und

ist ein Wahrzeichen von Paris.

Paris ist die Hauptstadt von Frankreich.

Bei dem Feuer hat das Dach

der Kirche komplett gebrannt.

Durch das Feuer stürzte zuerst ein spitzer

Turm ein und dann das ganze Dach.

Hunderte Feuerwehr-Leute versuchten

den Brand zu löschen.

Erst am 16. April konnte das Feuer

dann komplett gelöscht werden.

Wodurch das Feuer ausgelöst wurde,

weiß man noch nicht genau.

Es war sehr anstrengend, das Feuer zu löschen.

Der Dachstuhl von Notre-Dame

besteht nämlich aus sehr altem Holz.

Zum Dachstuhl gehören alle Balken,

die das Dach von einem Haus tragen.

Das alte Holz brennt sehr leicht und gut.

Der Mauern der Kirche bestehen aus

Sandstein und Naturstein.

Diese Materialien können springen,

wenn sie durchs Feuer erhitzt sind und

dann mit kaltem Wasser gelöscht werden.

Im schlimmsten Fall hätten sogar

Mauern einbrechen können.

Das machte die Lösch-Arbeiten besonders schwierig.

So etwas könnte im Stephansdom

in Wien nicht passieren.

Der Stephansdom hat nämlich

keinen Dachstuhl mehr aus Holz.

Nach einem schweren Brand im Stephansdom

im Jahr 1945, wurde der Dachstuhl aus Holz

durch einen Dachstuhl aus Stahl ersetzt.

Sollte es im Stephansdom einmal brennen,

gibt es dafür schon einen Notfalls-Plan.

Freiwillige Feuerwehren würden im Ernstfall in den

Feuerwachen von der Wiener Berufs-Feuerwehr

bleiben und dort auf weitere Einsätze warten.

Die Wiener Berufs-Feuerwehr könnte sich

dadurch ganz aufs Löschen vom Feuer

im Stephansdom konzentrieren.