Boris Johnson ist neuer britischer Regierungs-Chef

In Großbritannien wählten am 23. Juli

die Mitglieder der konservativen Partei

Boris Johnson zum neuen Regierungs-Chef.

Boris Johnson gehört zur konservativen Partei.

Die konservative Partei darf den Regierungs-Chef wählen,

weil sei die Mehrheit im Parlament hat.

Im Parlament werden wichtige politische

Entscheidungen und Gesetze beschlossen.

Außerdem ist Boris Johnson seit dem 23. Juli

der Partei-Chef der konservativen Partei.

Boris Johnson war bis 2018

der Außenminister von Großbritannien.

Johnson wurde mit 66,4 Prozent zum

neuen Regierungs-Chef gewählt.

Die Wahl war notwendig,

weil die bisherige Partei-Chefin

der konservativen Partei

Theresa May zurückgetreten ist.

Am 24. Juli tritt Theresa May auch

als britische Regierungs-Chefin zurück.

Anschließend wird Boris Johnson

von Königin Elisabeth II. offiziell

zum neuen Regierungs-Chef von

Großbritannien ernannt.