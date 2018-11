Bonuspunkte für ausgeschlafene Mitarbeiter

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der Geschäftsführer von einer

japanischen Hochzeits-Planungs-Firma

hat sich ein Belohnungs-System

für seine Mitarbeiter ausgedacht.

Die Mitarbeiter, die 5 Tage lang,

6 Stunden pro Nacht schlafen,

bekommen demnach Bonuspunkte.

Die Bonuspunkte können zum Beispiel

in der Kantine gegen Essen eingetauscht werden.

Im Jahr kann sich jeder Mitarbeiter so,

bis zu 500 Euro durchs Schlafen dazu verdienen.

Der Schlaf wird mit einer speziellen Matratze

und einer angeschlossenen App überprüft.

Apps sind Programme für das Handy oder den PC.

Aufgrund von Überarbeitung,

kommt es in Japan immer wieder zu Todesfällen.

Angestellte in Japan

bekommen nur wenige freie Tage

und müssen viele Überstunden machen.

Der Tod der durch Überarbeitung entsteht,

wird in Japan „karoshi“ genannt.

Fast alle Japaner über 20,

bekommen nicht genug Schlaf.

Das hat eine Umfrage, von einem Hersteller

von Gesundheitsprodukten, ergeben.