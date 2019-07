Bis zum nächsten Jahr gibt es keine Speise-Fische aus Europa mehr

Link zum Original-KURIER-Artikel

In vielen Ländern wird mehr Fisch gegessen,

als in den eigenen Gewässern

gefangen werden kann.

Diese Länder müssen Fisch aus anderen

Ländern ins eigene Land importieren.

Importieren bedeutet, Waren aus dem Ausland

ins eigene Land einzuführen.

Die Länder in Europa führen weltweit die meisten

Fische aus dem Ausland ein.

Die Hälfte der Fische, die Europa einführt,

kommen aus Entwicklungs-Ländern.

Mit Entwicklungs-Land meint man ein armes Land.

Das Land muss sich noch weiter entwickeln,

damit es den Menschen dort besser geht.

Dazu gehört zum Beispiel auch, dass mehr Menschen

lesen und schreiben lernen.



Zucht-Lachs und Antibiotika

Jeder 2. Fisch der weltweit verkauft wird,

kommt aus einer Aquakultur.

Fische die aus einer Aquakultur kommen,

wurden in einem abgegrenzten

Becken im Meer gezüchtet.

Züchten bedeutet, dass man Tiere dazu bringt,

sich zu vermehren.

Damit die Fische in den Aquakulturen

nicht krank werden, bekommen

sie Medikamente.

Deshalb impft man Zucht-Lachse mit Antibiotika.

Antibiotika sind Medikamente zur

Behandlung von Bakterien, die krank machen.

Früher, bevor man die Zucht-Lachse geimpft hat,

hat man die Antibiotika zu den Fischen

ins Wasser gegeben.

Das war fürs Meer sehr schädlich

und wird jetzt nur mehr selten gemacht.



Fischmehl zum fressen für Zucht-Forellen aus Österreich

Auch die heimische Fisch-Zucht belastet die Meere.

Das Fischmehl, dass die Zucht-Forellen aus Österreich fressen,

besteht nämlich aus Meeres-Fischen.

Fischmehl besteht aus getrockneten oder

zermahlenen Fischen oder Fisch-Teilen.

Fischmehl wird als Futter genutzt,

zum Beispiel für Fische, die in Aquakulturen

gezüchtet werden.

Aber auch in der Schweine-Zucht wird

Fischmehl als Futter verwendet.

In Österreich werden im Jahr durchschnittlich

13 Kilo Fisch pro Person gegessen.