Bildungs-Bericht: Was an Österreichs Schulen verbessert werden sollte

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der Bildungs-Bericht vom Jahr 2018 zeigt,

was an Schulen in Österreich nicht gut funktioniert.

Das „Bundesinstitut für Bildungsforschung,

Innovation und Entwicklung des österreichischen

Schulwesens“, wird mit Bifie abgekürzt.

Eine Aufgabe vom Bifie ist es, alle 3 Jahre

einen Bildungs-Bericht zu erstellen.

Im Bildungs-Bericht steht, was in den

österreichischen Schulen gut funktioniert und

wo es Verbesserungs-Möglichkeit gibt.

Der Bildungs-Bericht zeigt unter anderem,

dass Kinder aus ärmeren Familien

immer noch nicht so unterrichtet werden,

dass sie grundlegendes wie Lesen,

Schreiben und Rechnen beherrschen.

Es zeigen sich 3 Probleme, die damit

in Zusammenhang stehen.

1. Unerfahrene Lehrer

An Schulen mit vielen Kindern,

die nicht in Österreich geboren wurden,

unterrichten oft unerfahrene Lehrer.

Es hat sich gezeigt, dass an solchen

Schulen das Personal besonders schnell wechselt.

Die jungen Lehrer sind oft von der Arbeit überfordert.

Sie schaffen es oft nicht, die hohen

Anforderungen zu erfüllen.

2. Keine Ganztags-Betreuung

Kinder, die zu Hause keine Hilfe

beim Lernen bekommen,

gehen oft nicht in eine Ganztags-Schule.

In einer Ganztags-Schule werden die

Kinder vom Vormittag bis zum

Nachmittag unterrichtet und betreut.

In den meisten Fällen machen sie

dort auch ihre Hausübung.

Die Ganztags-Betreuung wird meistens

von arbeitenden Eltern genutzt.

In Wien werden nur Plätze für Ganztags-Schulen

an Kinder vergeben, bei denen beide

Eltern arbeiten gehen.

In manchen Familien fehlt es auch an Geld

für eine Ganztags-Betreuung.

3. Kinder in „Restschulen"

Einige Schulen haben sich zu „Restschulen“ entwickelt.

Das heißt, dass dort vor allem Schüler sind,

die Probleme mit dem Lernen haben,

schlecht Deutsch sprechen oder Verhaltens-Auffällig sind.

In diesen Schulen ist auch das Lern-Niveau sehr niedrig.

Das heißt, dass im Vergleich zu anderen Schulen,

weniger Leistung von den Schülern erbracht wird.

Diese Kinder fühlen sich später oft

benachteiligt und überfordert.



Lösungen

Für diese Probleme könnte es einige Lösungen geben.

Es könnte zum Beispiel helfen,

Lehrer sinnvoller in Klassen einzuteilen.

Es wäre auch eine Überlegung,

Lehrern in „Restschulen“ mehr Gehalt zu zahlen,

da an sie auch höhere Anforderungen gestellt werden.

Außerdem wäre es hilfreich, wenn neben

den Lehrern, auch Sozialarbeiter in den

Klassen eingesetzt werden würden.

Zusätzlich sollten die Eltern mehr Verantwortung übernehmen.