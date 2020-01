Bekannter Basketball-Spieler Kobe Bryant ist tot

Link zum Original-KURIER-Artikel



Der 41-jährige Basketball-Spieler Kobe

Bryant ist am 25.Jänner 2020 bei einem

Hubschrauber-Absturz gestorben.

Bei dem Absturz ist auch seine 13-jährige

Tochter Gianna gestorben.

Der Absturz passierte in der Nähe von Los

Angeles in den USA.

Bryant und seine Tochter waren gerade auf

dem Weg zu einem Basketballspiel.



Bryant war einer der besten Basketball- Spieler

der Geschichte.

Er spielte bei der nordamerikanischen

Profi-Mannschaft LA-Lakers.

Mit den LA-Lakers gewann er 2 Mal die

Olympische Gold-Medaille.

Er beendete seine Karriere 2016.

Bryant hatte insgesamt vier Kinder mit seiner

Ehefrau Vanessa.

Viele Menschen sind sehr traurig

über dem Tod von Kobe Bryant.