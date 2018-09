Bei „Rat auf Draht“ gibt es mehr Anrufe zum Thema Selbstmord

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 10. September ist der Welttag zur Verhinderung von Selbstmord.

Birgit Satke ist die Chefin von „Rat auf Draht“.

Rat auf Draht ist ein österreichischer Beratungs-Dienst

für Kinder und Jugendliche, wo sie kostenlos und unerkannt

anrufen können.

Experten beraten die jungen Menschen zu verschiedenen Themen,

wie zum Beispiel Selbstmord-Gedanken oder Problemen in der Schule.

Satke meint, dass dieser Welttag sehr wichtig ist,

damit die Menschen erkennen, dass viele Jugendliche

Selbstmord-Gedanken haben.

Sie sagt auch, dass im Jahr 2017 die Zahl der Anrufe von

Jugendlichen zum Thema Selbstmord stark gestiegen ist.

Satke meint, dass es auch in der 1. Hälfte vom Jahr 2018

viele Anrufe wegen Selbstmord-Gedanken gab.

Gründe sind der Druck in der Schule,

aber auch Probleme in der Familie und schlimme Erlebnisse.

Ein Problem ist laut Satke auch, dass Jugendliche immer öfter im

Internet über einen längeren Zeitraum stark beleidigt werden.

In den USA hat sich ein homosexueller Bub umgebracht,

nachdem ihn seine Mitschüler heftig beleidigt haben.

Homosexuelle sind Männer, die Männer lieben.

Wie viele Jugendliche in Österreich von Beleidigungen im Internet

betroffen sind, ist nicht bekannt.

Bei einer Befragung sagte ein großer Teil der Jugendlichen,

dass sie jemanden kennen, der über eine längere Zeit

im Internet beleidigt wird.

Seit dem Jahr 2016 gibt es in Österreich ein Gesetz

zu Beleidigungen im Internet.

Es drohen bis zu 3 Jahren Gefängnis,

wenn man jemanden im Internet andauernd beleidigt.

Satke sagt, dass es eine gewisse Zeit braucht,

bis Jugendliche über ihre Selbstmord-Gedanken sprechen.

Oft verwenden Jugendliche zuerst Probleme

in der Schule als Ausrede.

Erst nach längerer Zeit geben sie zu, dass sie

Selbstmord-Gedanken haben.

Satke findet es auch wichtig, dass sich Jugendliche

eine Person suchen, der sie vertrauen.

Mit dieser Person sollen sie Probleme besprechen.

Wenn es notwendig ist, vermittelt Rat auf Draht Jugendliche an

andere Einrichtungen oder Beratungsstellen.

Hilfe finden Jugendliche bei der „Telefon-Seelsorge“ unter

der Telefonnummer 142.

Die Telefon-Seelsorge ist ein christlicher Beratungs-Dienst.

Menschen können kostenlos und unerkannt anrufen,

wenn sie Sorgen oder Probleme haben.

Hilfe finden Jugendliche auch bei „Rat auf Draht“

unter der Telefonnummer 147.

Auch auf den folgenden Internet-Seiten finden Jugendliche Hilfe:

http://kriseninterventionszentrum.at/ und

http://bittelebe.at/.