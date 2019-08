Bei neuem Taxi-Dienst fahren nur Frauen für Frauen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Mit einer neuen Handy-App können

Frauen ein Taxi nur für Frauen bestellen.

Die App heißt „WOTA“.

„WOTA“ seht für „Woman Taxi“.

Das ist Englisch und bedeutet „Frauen-Taxi“.

Apps sind Handy-Programme,

die man sich über das Internet aufs

Handy herunterladen kann.

Die App kann man bereits kostenlos herunterladen.



In den Taxis von „WOTA“ sollen nur Frauen fahren.

Als Fahr-Gäste sind auch nur Frauen erlaubt.

Männer dürfen nur mit einem „WOTA“-Taxi

fahren, wenn sie mit einer Frau zusammen sind.

Grund für diese Entwicklung ist,

dass es oft sexuelle Übergriffe auf

Frauen in Taxis gibt.

Bei sexuellen Übergriffen wird eine

Person zu sexuellen Tätigkeiten gegen

ihren Willen gezwungen.

Außerdem sind manche Fahr-Gäste

gegenüber weiblichen Taxi-Fahrern aggressiv.



Dieser Taxi-Dienst soll dazu führen,

dass sich Frauen sicher in einem Taxi fühlen.

Ab dem 28. August werden

die „WOTA“-Taxis in Wien unterwegs sein.

In Zukunft sollen die Taxis auch in anderen

Städten fahren.

Die App „WOTA“ sucht noch nach

weiblichen Fahrerinnen.

Für mehr Informationen kann man

die E-Mail-Adresse:

jobs@wotaapp.com anschreiben.