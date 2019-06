Bei der Shopping City Süd gibt es im Sommer eine Hunde-Zone

Link zum Original-KURIER-Artikel

Viele Hunde werden im Sommer

im Auto eingesperrt.

Das kann für die Hunde aber

lebensgefährlich werden.

Wenn es zu warm im Auto wird,

kann es den Hunden sehr schlecht gehen.



Die Shopping City Süd hat deswegen

jetzt eine Hunde-Zone eröffnet.

Die Shopping City Süd

wird auch SCS genannt.

Die SCS befindet sich in Niederösterreich.

Die Shopping City Süd hat gemeinsam mit

dem Wiener Tierschutz-Verein in Vösendorf

eine Hunde-Zone eingerichtet.

Der Tierschutz-Verein in Vösendorf

ist nur 3 Fahrminuten von der SCS entfernt.

Die Hunde-Zone wird vom 1. Juni 2019

bis zum 1. September 2019 geöffnet sein.

An Donnerstagen, Freitagen und

Samstagen kann die Hunde-Zone

von 10 bis 18 Uhr besucht werden.

Die Hunde können in der Hunde-Zone

herumlaufen und sich auch in den

Schatten zurückziehen.

Es gibt einen Pool, Spielzeuge und

frisches Wasser für die Hunde.

Außerdem bekommen sie

ein Willkommens-Leckerli.

Für ältere Hunde oder für Hunde, die

besonders empfindlich gegenüber

Hitze sind, gibt es einen kühlen Hundestall.



Wenn man seinen Hund beim Wiener

Tierschutz-Verein abgeben möchte,

muss man auch dafür zahlen.

2 Stunden kosten 6,90 Euro.

3 Stunden 9,90 Euro und

4 Stunden 12,90 Euro.

Der Tierschutz-Verein bekommt das Geld,

das durch die Hunde-Zone verdient wird.