Bei der Aktion „Nachbar in Not“ werden Geld-Spenden bis Ostern verdoppelt

Der ORF startet wieder die Aktion „Nachbar in Not“.

„Nachbar in Not“ ist eine Spenden-Aktion,

die im Jahr 1992 gegründet wurde.

Bei der Aktion werden Geld-Spenden für

hilfsbedürftige Menschen im Ausland gesammelt.

Dieses Mal werden Spenden für Menschen

in Syrien gesammelt.

Bis Ostern werden alle gesammelten Spenden

von der Bundesregierung verdoppelt.

Das heißt:

Wenn man zum Beispiel 100 Euro spendet,

spendet die Bundesregierung auch 100 Euro.

Im Land Syrien gibt es seit dem Jahr 2011 Krieg.

Wegen dem Krieg in Syrien verloren sehr viele Menschen

ihr Zuhause.

Diese Menschen sind jetzt in Flüchtlings-Lagern in

Syrien untergebracht.

In Flüchtlings-Lagern werden Flüchtlinge versorgt.

In den Flüchtlings-Lagern fehlen Lebensmittel,

Wasser, Medikamente und Zelte.

Unter diesen Bank-Daten kann man spenden:

"NACHBAR IN NOT - Katastrophe in Idlib":

Die IBAN lautet AT05 2011 1400 4004 4000.

Der BIC lautet GIBAATWWXXX.