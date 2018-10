Behinderten-Sportlerin aus Österreich hört mit dem Skifahren auf

Link zum Original-KURIER-Artikel

Claudia Lösch erzählte im Gespräch mit der Tageszeitung KURIER,

dass sie schon immer das gesagt hat, was sie wollte.

Als Berufs-Sportler kann das aber schlecht für einen selbst sein.



Für Sportler ist es sehr schwierig,

ihre Meinung über die Politik, in der Öffentlichkeit zu sagen.

Die Sportler sind nämlich in gewisser Art abhängig

von den Politikern in Österreich.

Es ist auch nicht normal für Sportler,

weil die politische Einstellung mit dem Sport nichts zu tun hat.

Nach 16 Jahren und vielen Medaillen,

beendet Claudia Lösch ihre Arbeit als Skifahrerin.

Die Gründe dafür sind, Meinungs-Verschiedenheiten

mit dem internationalen Paralympics-Komitee

und kleine Sachen in der Politik von Österreich.

Die Paralympics sind die Olympischen Spiele

für Sportler mit Behinderung.

Ein Komitee ist eine Gruppe von Personen,

die eine bestimmte Aufgabe erfüllt.

Claudia Lösch erzählt über ihre Probleme mit der Regierung

und dem Sportminister Heinz-Christian Strache von der FPÖ.

Sie spricht auch über die Entwicklung des Behinderten-Sports

in den letzten Jahren und warum sie sich auch vorstellen kann,

selbst eine politisches Arbeit zu machen.

Die Geschichte von Claudia Lösch

Claudia Lösch wurde am 19. Oktober 1988 in Wien geboren.

Seit einem Autounfall 1994 sitzt sie in einem Rollstuhl.

Von 2002 bis zu ihrem Ende als Skifahrerin vor wenigen Wochen,

war sie Mitglied des Austria Ski Team.

Das Austria Ski Team ist ein Verein von Skifahrern in Österreich.

In diesen 16 Jahren hat sie 9 Medaillen

bei den Paralympics gewonnen.

Claudia Lösch wurde auch 6 Mal zu Österreichs

Behindertensportlerin des Jahres gewählt.

Heute lebt sie in Innsbruck, studiert dort Politikwissenschaften

und macht ein Praktikum in der Olympiaworld.

Die Olympiaworld ist eine Halle ins Innsbruck,

in der zum Beispiel Konzerte stadtfinden.

Im KURIER Sport Podcast kann man sich das ganze Interview anhören:

https://soundcloud.com/kuriersportpodcast/strache-als-ruckschritt-fur-den-behindertensport44