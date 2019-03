Behandlung bei ADHS: Zu viele Medikamente, zu wenig Therapie

Link zum Original-KURIER-Artikel

Viele Eltern gehen mit ihren Kindern zum Arzt,

weil sie vermuten, dass ihr Kind die Krankheit ADHS hat.

Die Abkürzung ADHS steht für

Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung.

Menschen mit ADHS können sich schlecht konzentrieren.

Es fällt ihnen schwer, bei der Sache zu bleiben

und sie lassen sich leicht ablenken.

Bei Kindern wird ADHS zum Beispiel

in Kinder- und Jugendpsychiatrien festgestellt.

Die Psychiatrie ist ein Teil der Medizin.

Dieser Teil befasst sich mit dem Erkennen und Behandeln

von geistigen und psychischen Störungen.

ADHS wird nur in wenigen Fällen von Ärzten festgestellt.

Christian Kienbacher ist Kinder- und Jugendpsychiater in Wien.

Er sagt, dass von 10 vermuteten Fällen,

letztendlich nur 2 wirklich von ADHS betroffen sind.

Von den 2 Betroffenen wird im Durchschnitt

nur 1 mit Medikamenten behandelt.

Obwohl das so ist, ist der Verbrauch von „Ritalin“

in Österreich 10 Mal höher, als noch vor 12 Jahren.

Ritalin ist ein Medikament, mit dem ADHS

hauptsächlich behandelt wird.

Im weltweiten Vergleich verschreiben Ärzte in

Österreich und Frankreich am wenigsten

Ritalin an Kinder mit ADHS.

Trotzdem steigt der Verbrauch von Ritalin weltweit an.

Der Grund dafür ist, dass es zu wenig andere

Therapie-Möglichkeiten gibt.

Auch bei sichtbaren Anzeichen von ADHS,

erhalten viele Kinder keine Therapie.

Es gibt zu wenig Kinderpsychiater und auf einen

Therapie-Platz müssen Betroffene oft lange warten.

Es ist einfacher, an Medikamente gegen ADHS zu

kommen, als an eine passende Therapie,

die von der Krankenkasse bezahlt wird.

Bei einem Teil der Menschen mit ADHS,

bleibt die Krankheit auch im Erwachsenenalter bestehen.

Deshalb werden in den letzten Jahren auch Erwachsene,

die ADHS haben, weiter mit Ritalin behandelt.