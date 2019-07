Bauern müssen jetzt andere Pflanzen anbauen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Bauern müssen ihre Pflanzen

immer früher anbauen,

weil es immer heißer wird.

Mittlerweile müssen die Sojabohne, Hirse oder Mais

2 bis 3 Wochen früher angebaut werden.

Nur so ist es möglich, dass die Pflanzen gut wachsen

und die Ernte so gut wie möglich ausfällt.



Der Boden wird immer trockener.

Regenwürmer am Acker sind sehr hilfreich,

um den Boden zu schützen.

Durch den Regenwurm wird nämlich die

Erde aufgebaut und die Dürre-Risse verschwinden.

So kann Wasser besser im Boden bleiben,

und der Boden trocknet nicht so schnell aus.



Hanf und Eiweiß-Pflanzen



Hanf ist zum Beispiel eine kräftige Pflanze.

Hanf verträgt die Hitze gut und

hält das Wasser im Boden.

Hanf-Samen und Hanf-Milch sind beliebt.

Immer mehr Bauern bauen daher Hanf an.

Aber auch Eiweiß-Pflanzen sind beliebt.

Eiweiß-Pflanzen sind zum Beispiel

Käfer-Bohnen oder Soja-Bohnen.

Die Soja-Bohne hat außerdem den Vorteil,

dass Sie zum Wachsen sehr viel Sonne braucht.