Barcelona leidet unter zu vielen Besuchern

Im Jahr 2018 kamen insgesamt knapp

16 Millionen Besucher nach Barcelona.

Barcelona ist die zweitgrößte Stadt von Spanien,

hat aber nur 1,6 Millionen Einwohner.

Es kommen also viel mehr Besucher

nach Barcelona, als Einwohner dort leben.

Das sind für die Bewohner von Barcelona

aber zu viele Besucher.

Die Bewohner von Barcelona fühlen

sich nicht mehr wohl in ihrer Stadt.

Viele Bewohner von Barcelona können es sich fast

nicht mehr leisten, in Barcelona zu wohnen.

Die vielen Besucher sind nämlich

mitverantwortlich dafür, dass die Mieten

für Wohnungen zwischen den Jahren

2013 und 2018 sehr stark gestiegen sind.

Viele Vermieter in Barcelona vermieten

ihre Wohnungen lieber als Ferienwohnungen

an Besucher, als an Einwohner von Barcelona.

So können sie mehr Geld verdienen.



Die Stadt Barcelona hat deshalb ein Verbot

für neue private Ferienwohnungen beschlossen.

Außerdem hat die Stadt die Firma

„ Airbnb“ mit Geld bestraft.

Trotzdem werden weiterhin Wohnungen

über Airbnb an Besucher vermietet.

Airbnb vermittelt über das Internet

private Ferienwohnungen.

Auf dieser Seite bieten Menschen

ihre eigene Wohnung zur Miete für Besucher an.

Airbnb gibt es auf der ganzen Welt.

Viele Menschen fühlen sich durch die Besucher

in privaten Ferienwohnungen gestört.

Vor allem Nachbarn von solchen Wohnungen.

Oft verhalten sich die Besucher in den

Wohnungen nicht gut und sind laut

oder machen viel Schmutz.