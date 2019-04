Bald muss man sich ausweisen, bevor man Beiträge im Internet veröffentlichen kann

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Österreich gibt es bald ein „digitales Vermummungsverbot“.

Ab dem Jänner 2020 wird es verboten sein,

anonym Beiträge im Internet zu veröffentlichen.

Viele Menschen nutzen Internet-Seiten

wie Facebook dafür, um anonym ihre Wut

über bestimmte Themen rauszulassen.

Anonym heißt, dass man seinen

echten Namen nicht bekannt gibt.

Dabei kommt es zu Beleidigungen,

Diskriminierungen und Drohungen gegen andere Nutzer.

Das geht manchmal so weit, dass sich Betroffene

an die Polizei wenden, weil sie sich stark bedroht fühlen.

Es ist aber schwierig, die Täter zu finden,

da die meisten Nutzer ihre Beiträge anonym veröffentlichen.



Laut dem neuen Gesetz, müssen sich Nutzer in Zukunft

vorher mit Vornamen, Nachnamen und Adresse

bei der Internetseite registrieren.

Erst dann können sie geschriebene Beiträge veröffentlichen.

Die Betreiber der Internetseiten können dann

jederzeit auf diese Informationen zugreifen.

Man kann sich zwar weiterhin mit erfundenen Namen

auf den Internetseiten einloggen, die Betreiber der Internetseite

wissen aber, wer hinter dem falschen Namen steckt.

Wenn jemand gegen das Gesetz verstößt,

können seine Daten an die Polizei weitergeben werden.

Sobald das Gesetz gilt, müssen Internetseiten wie Facebook

einen Verantwortlichen für ganz Österreich bestimmen,

der sich darum kümmert, dass die Regelung eingehalten wird.

Die Betreiber von Internetseiten, die das neue System

nicht einführen, müssen Strafen bis zu 500 000 Euro zahlen.