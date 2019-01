Link zum Original-KURIER-Artikel



Beim Öffnen der Avocado entstehen

oft Schnittverletzungen.

Es gibt aber auch eine Cocktailavocado.

Diese ist kleiner als eine normale Avocado

und hat keinen Kern.

Die Cocktailavocado wird in Spanien angebaut.

Es ist eine ganz gewöhnliche Avocado.

Die kleinen Avocados wachsen an einem Baum

und werden 7 cm groß.

In einem Jahr kommen hunderte Kilogramm

von den kleinen Avocados zusammen.

Ein Supermarkt in Großbritannien ist

auf die Idee gekommen, die kleinen Avocados

zu verkaufen.

Diese Cocktailavocados werden jetzt

in britischen Supermärkten verkauft.

Auch in Österreich wünschen sich

viele Menschen Avocados ohne Kern.

Avocados ohne Kerne könnte es deswegen auch

bald in Österreich geben.