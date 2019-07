Auto-Pickerl: Preise sind stark gestiegen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Arbeiterkammer hat zwischen Mai und Juli getestet,

wieviel ein Auto-Pickerl in Auto-Werkstätten kostet.

Ohne Auto-Pickerl darf man nicht mit einem Auto fahren.

Das Auto-Pickerl wird jährlich überprüft.

Um ein Auto-Pickerl zu bekommen, muss man das

Auto vorher in der Werkstatt überprüfen lassen.

Die Arbeiterkammer setzt sich für die Rechte

von Arbeitnehmern in Österreich ein.

Arbeitnehmer sind alle Personen,

die bei einer Firma angestellt sind.



Bei dem Test kam heraus,

dass die Preise für Auto-Pickerl

im Jahr 2019 etwas teurer sind.

So kostete ein Auto-Pickerl für Benzin-Autos

durchschnittlich ungefähr 67 Euro.

Für das Auto-Pickerl für Diesel-Autos

zahlt man ungefähr 70 Euro.

Die Auto-Pickerl kostet zwischen

ungefähr 42 Euro und 105 Euro.

Mitglieder vom ÖAMTC oder ARBÖ zahlen weniger.

ÖAMTC ist die Abkürzung für

Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touringclub.

Der ÖAMTC hilft zum Beispiel bei Autopannen

und vergibt das Auto-Pickerl.

ARBÖ ist die Abkürzung für Auto-, Motor- und

Radfahrerbund in Österreich.

Der ARBÖ hat ähnliche Aufgaben wie der ÖAMTC.

Auch Mechaniker, Spengler und Lackierer

kosten mehr als im letzten Jahr.

Ein Mechaniker baut Maschinen, Bauteile

und technische Geräte zusammen oder auseinander.

Außerdem überprüfen und reparieren Mechaniker

die Maschinen, Bauteile und Geräte.

Ein Spengler ist für die Verarbeitung von Blech zuständig.

Spengler stellen Produkte aus Blech her und

montieren oder reparieren die Produkte.

Auto-Lackierer sind für die Lackierung von Autos zuständig.

Sie können zum Beispiel die Oberfläche vom Auto umfärben.