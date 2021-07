Austria gewinnt 5:0 gegen Ried

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Austria-Spieler haben am Mittwoch

11. Mai.2016 in der Bundesliga

gegen Ried gewonnen.

Die Austria-Spieler haben die schlechte Verteidigung

der Spieler von Ried ausgenutzt und so 5 Tore geschossen.

Mit dem Sieg haben die Austria-Spieler

den 3.Platz in der Bundesliga erreicht.

Dadurch sind sie nur mehr einen Platz

hinter Rapid Wien, die den 2. Platz besetzen.