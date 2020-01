„Australian Open“: Dominic Thiem ist zum ersten Mal im Halb-Finale

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 29. Jänner gewann der österreichische

Tennis-Spieler Dominic Thiem beim Tennis-Turnier

„ Australian Open“ gegen Rafael Nadal.

Nadal ist ein bekannter Tennis-Spieler aus Spanien.

Thiem meinte, dass es unglaublich ist,

dass er im Halb-Finale der Australian Open ist.

Dominic Thiem ist nämlich zum ersten Mal

im Halb-Finale der „ Australian Open“.

Thiem ist erst der zweite österreichische Tennis-Spieler,

der im Halb-Finale der „ Australian Open“ ist.

Thomas Muster war im Jahr 1989 und im Jahr 1997

als erster österreichischer Tennis-Spieler im

Halb-Finale der Australian Open.

Dominic Thiem spielt am 31. Jänner im

Halb-Finale gegen den deutschen

Tennis-Spieler Alexander Zverev.

Die Australian Open finden in der Stadt Melbourne

in Australien statt.