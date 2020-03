Auf dieser Internet-Seite kann man leerstehende Schulräume mieten

Link zum Original-KURIER-Artikel

Dem 18-jährigen Schüler Clemens Walter

fiel eines Tages auf, dass seine Schule

nach Unterrichtsende leer war.

Walter kam deswegen auf die Idee,

dass man die leerstehenden Räume vermieten könnte.

Er gründete mit seinen Schulkollegen Paul Spitzer

und Jakob Mayerhofer

die Internet-Seite: https://book-your-room.at/ .

Auf dieser Internet-Seite können Schulen und

andere Einrichtungen Räume zur Miete anbieten.

Zum Beispiel können die Turnsäle in Schulen

für Sportkurse vermietet werden.

In Österreich sind die Turnsäle wegen der Ferien

nämlich an 180 Tagen im Jahr geschlossen.

Im Moment werden auf der Internet-Seite zum Beispiel

Turnsäle oder auch ein Festsaal angeboten.