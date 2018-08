Auch „Laudamotion“-Flüge sind vom Streik der Fluglinie „Ryanair“ betroffen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 10. August werden in Deutschland

Piloten der Fluglinie „ Ryanair“ streiken.

Streiken bedeutet, dass Menschen aufhören, ihre Arbeit wie

gewohnt zu machen, weil sie zum Beispiel mit ihrem Gehalt oder

ihren Arbeitszeiten unzufrieden sind.

Durch den Streik fallen auch 20 Flüge

beim österreichischen Partner der „Ryanair“, „Laudamotion“ aus.

Flüge nach und von Österreich sind von dem Streik nicht betroffen.

Zum 1. Mal streiken Piloten der „Ryanair“ in Deutschland.

Dieser Streik betrifft auch 10 Flugzeuge mit „Ryanair“-Personal,

die für „Laudamotion“ fliegen“.

Piloten von „Ryanair“ streiken deswegen,

weil sie mit ihrer Bezahlungen und ihrer Arbeitszeit unzufrieden sind.

In ganz Europa fallen 400 Flüge bei „Ryanair“ aus.

In Deutschland sind 250 „Ryanair“-Flüge betroffen.

Auch Länder wie Belgien oder Schweden

sind von den Flugausfällen betroffen.

Kenny Jacobs ist in der Geschäftsführung von „Ryanair“.

Jacobs meint, dass ungefähr 55 000 Fluggäste

ihren Flug umbuchen konnten oder den Preis für ihr

Flugticket zurückbekamen.