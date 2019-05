Auch bei Männern spielt das Alter eine Rolle beim Kinder zeugen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Forscher aus New Jersey haben

eine Untersuchung gemacht.

Sie fanden heraus, dass Männer

ab einem Alter von 45 Jahren,

nicht mehr so leicht Kinder zeugen können.

New Jersey ist ein Bundesstaat in den USA.

Wenn Männer über 45 Jahre Kinder zeugen,

steigt das Risiko für Probleme

bei der Mutter und dem Kind.



Die Forscher verglichen die Daten

von Untersuchungen aus den letzten 40 Jahren.

Dabei haben sie herausgefunden,

dass Babys von älteren Vätern,

ein höheres Risiko haben, zu früh

oder mit zu wenig Gewicht auf die

Welt zu kommen.

Diese Babys haben auch ein höheres Risiko,

Krankheiten zu bekommen.



Männer wissen oft nicht, dass auch ihr Alter

eine Rolle spielt, beim Kinder zeugen.

Dass es für Frauen mit dem Alter schwieriger wird,

ein Kind zu bekommen, ist den meisten

Menschen bekannt.

Ärzte sollten ältere Paare darüber aufklären,

was es für Risiken bei der Schwangerschaft

und der Geburt gibt.

Um Risiken zu vermeiden können Männer

ihr Sperma einfrieren lassen.

Ärzte raten den Männern, ihr Sperma

einfrieren zu lassen, bevor sie 35 Jahre sind.